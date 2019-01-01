اليابان: إجلاء سكان 3 مدن بسبب الأمطار الغزيرة

أصدرت السلطات اليابانية في مدن "كاجوشيما" و"كيريشيما" و"أيرا" جنوب غرب البلاد اليوم الأربعاء أوامر للسكان بإخلاء منازلهم تحسبا لوقوع المزيد من الانهيارات الأرضية والكوارث الأخرى جراء الأمطار الغزيرة التي تهطل على المنطقة منذ أيام والمستمرة حتى الآن.



وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن السلطات أصدرت أوامر بإجلاء أكثر من 790 ألف شخص في المدن الثلاثة، مشيرة إلى أنه تم أيضا إصدار تحذيرات لنحو 559 ألف شخص بمناطق أخرى بمحافظة "كاجوشيما" لتوخي الحذر من أجل الحفاظ على أرواحهم وسط مياه الأمطار الغزيرة.



يذكر أن أجزاء من جزيرة "كيوشو" قد شهدت بالفعل أمطارا قياسية أدت إلى خلخلة التربة ورفعت من خطورة وقوع انزلاقات أرضية ويجب أن يبقى السكان على حذر من حدوث فيضانات وارتفاع مستوى الأنهار.