استمرار المظاهرات في إسرائيل احتجاجا على مقتل شاب من أصول إثيوبية

شارك مئات الإسرائيليين من أصول اثيوبية بمظاهرات في 12 موقعا في جميع أنحاء إسرائيل احتجاجا على مقتل شاب برصاص شرطي إسرائيلي قبل يومين.



وتواجد العشرات من المحتجين على مفرق عزرئيلي في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل وقاموا بإغلاق حركة السير في المنطقة.



واندلعت في كريات آتا القريبة من حيفا وهي البلدة التي قتل الإسرائيلي من أصول اثيوبية فيها، مواجهات بين متظاهرين وعناصر شرطة، وقامت الشرطة في أعقابها باعتقال 16 متظاهرا، وقالت الشرطة في بيان أنها ستسمح بإقامة المظاهرات لكنها لن تسمح بانتهاكات ضد المدنيين وعناصر الشرطة.



وأفادت مصادر إسرائيلية أنه تم إغلاق عدد من الشوارع في منطقة حيفا، قاموا خلالها بإشعال الإطارات.



كما قام المحتجون بإغلاق حركة المرور في عدة مفترقات أخرى بمناطق مختلفة في إسرائيل.