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عالم

البنتاجون: اختبار الصين صواريخ في البحر الجنوبي أمر "مقلق"

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 07:51 ص
البنتاجون
البنتاجون
وكالات
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قالت وزارة الدفاع الأمريكية(البنتاجون) إن إطلاق الصين صواريخ في بحر الصين الجنوبي في الآونة الأخيرة أمر" مثير للقلق" ويتناقض مع تعهدات بكين بعدم إضفاء الطابع العسكري على ذلك الممر المائي المتنازع عليه.

ويعد بحر الصين الجنوبي ضمن عدد متزايد من نقاط التوتر في العلاقات الأمريكية الصينية والتي تشمل أيضا حربا تجارية وعقوبات أمريكية وتايوان.
وسبق أن تبادلت الصين والولايات المتحدة الاتهامات مرارا بشأن ما تصفه واشنطن بإضفاء بكين الطابع العسكري على بحر الصين الجنوبي من خلال بناء منشآت عسكرية على جزر صناعية.

وقال مسؤول أمريكي طلب عدم نشر اسمه إن الصين اختبرت عدة صواريخ باليستية مضادة للسفن في مطلع الأسبوع.

وقال اللفتنانت كولونيل ديف إيستبيرن المتحدث باسم البنتاجون "بالطبع البنتاجون على دراية بإطلاق الصواريخ الصينية من منشآت صناعية في بحر الصين الجنوبي قرب جزر سبراتلي.

"لن أتحدث بالنيابة عن كل الدول ذات السيادة بالمنطقة ولكنني على ثقة بأنها توافق على أن سلوك جمهورية الصين الشعبية يتناقض مع ادعائها بأنها تريد تحقيق السلام بالمنطقة كما أن أفعالا مثل هذه تعد بوضوح إجراءات قسرية تهدف إلى ترهيب الدول الأخرى التي تطالب بالسيادة في بحر الصين الجنوبي".
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