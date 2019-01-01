الأربعاء 03 يوليه 2019 الموافق 30 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

عالم

كوريا الجنوبية تعتزم رفع دعوى أمام "التجارة العالمية" ضد اليابان

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 07:35 ص
كوريا الجنوبية تعتزم
كوريا الجنوبية تعتزم رفع دعوى أمام "التجارة العالمية" ضد الي
وكالات
طباعة
بدأت الحكومة في كوريا الجنوبية مراجعة قانونية بشأن رفع دعوى قضائية الى منظمة التجارة الدولية ضد قرار الحكومة اليابانية التي اتخذت إجراءات مشددة على صادراتها إلى كوريا الجنوبية.

وصرح مسئول في السلطات التجارية اليوم الأربعاء بأن قرار اليابان يعتبر السيطرة على التصدير والذي تمنعها منظمة التجارة الدولية بصرامة، ولقد بدأت الأقسام المسئولة إجراءات عملية. وهي قسم مواجهة الخلافات التجارية وقسم تخطيط القانون التجاري بوزارة الصناعة والتجارة.

وفي هذه الأثناء ألغت مديرة مركز التسوية التجارية يو ميونغ-هي زيارتها المخططة خلال الفترة من 3-7 يوليو الى المكسيك وبيرو.

ويتوقع ان تبدأ اليابان من يوم الغد، تشديد إجراءات تصدير موادها المستخدمة لصناعة شبه الموصلات والهواتف الذكية وشاشات العرض والتي تعتبر منتجات رئيسة لكوريا الجنوبية.

وادعى رئيس الوزراء الياباني آبي شينجو إن في مقابلة أجرتها مع صحيفة يوميوري اليابانية يوم أمس الثلاثاء إن قرار حكومته لا علاقة له بالتجارة الحرة ويتطابق مع أحكام منظمة التجارة العالمية.
ads

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

كيف تحسب فاتورة الكهرباء فى منزلك بالأسعار الجديدة؟

منذ حوالي 18 ساعة

مصر تُدين استهداف ميليشيا الحوثي مطار أبها الدولى

منذ حوالي 23 ساعة

شروط القبول بالكليات والمعاهد العسكرية دفعة أكتوبر 2019

منذ حوالي 14 ساعة

عبدالغني يكشف حقيقة فتح القيد للزمالك بعد إصابة "جنش"

ads

الصور

image description

شاهد تدريب المنتخب الاول استعدادًا لدورال16

image description

نجوم الفن في عزاء الراحل عزت أبوعوف

image description

ملخص تعادل تونس مع موريتانيا

image description

90 صورة.. ترصد مباراة غانا وغينيا بيساو

image description

الجماهير تشعل مباراة غانا وغينيا

ads

الأكثر قراءة

الباز يكشف: لماذا حضرت مصر ورشة البحرين عن "صفقة القرن"؟

رسميًا.. انتقال محمد عواد حارس الإسماعيلى السابق لنادى الزمالك

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه.. ويفقد 8 قروش خلال تعاملات اليوم

أهمها توفير فرص العمل.. 3 تكليفات من "السيسي" للمالية اليوم

ستوديو

هند البنا تؤكد: تربية الأولاد تتطلب الاستعانة بطبيب نفسي

تامر بدوي: مصر تودع البطولة في نصف النهائي.. والنهائي بين هذين المنتخبين

أحمد عفيفي: ساديو ماني أسوء لاعب في السنغال

بدوي يهاجم اتحاد الكرة: تسرع في أزمة وردة

ads

رياضة

4 لاعبين من منتخب مصر فى التشكيل المثالى لدور مجموعات أمم أفريقيا

ميسى يتحسن لكن الانتظار الطويل من أجل المجد مع الأرجنتين يستمر

وفاة لاعبة بمنتخب سويسرا للسيدات فى حادث سباحة

السيليساو تقهر التانجو وتبلغ نهائى كوبا أميركا

الرئيس نيوز

الدولار ينخفض من 5 - 8 قروش نهاية تعاملات اليوم

نائبة: تعيين شباب بمرتب 15 ألف جنيه في "البنك الزراعي"

سرقة مجوهرات بـ 100 ألف يورو من حكام قطر

التحفظ على أموال عدد من المتهمين في قضية "خطة الأمل"

منوعات

حدث نادر.. فأر يتحول إلى وليمة شهية لعنكبوت

مفتشون يكتشفون أوضاعا سيئة في المنشآت الأمريكية لاحتجاز المهاجرين

3 نساء ضمن الأعلى أجرا في "بي بي سي"

خبراء يحذرون من انقراض أكثر أنواع الموز شهرة في العالم

كشكول

طلاب الثانوي بـ"أبو الهول" ينتظرون دخول اللجان على المقاهي

تشديدات أمنية أمام لجان سير امتحانات الثانوية العامة

توافد طلاب الثانوية على لجان الامتحانات بالجيزة

بدء توافد طلاب الثانوي بالبهية البرهانية في أخر أيام الامتحانات

إسلام سياسي

نكشف حقيقة وفاة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان

شخص يفجر نفسه عقب محاصرته من الشرطة في العاصمة التونسية

واشنطن تدرج جيش تحرير بلوشستان وهزيمة على قوائم الإرهاب

طائرات "الكف" المسيرة أحدث أسلحة أمريكا فى الحرب ضد داعش

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
تعاليم نافعة من قصة «ديل الأرنب»
القس. رفعت فكرى
اعترافات زوجة شجاعة
ثروت الخرباوي
يونيو العظيمة.. أم الثورات
ماجد حبته
هارفارد الإرهابيين
المزيد
ads

الثقافة

100 بورتريه لنجيب محفوظ فى الملتقى الدولى للكاريكاتير

"ثقافة الإسكندرية" تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو

صدور المجموعة القصصية "فاكهة السَّماء" عن دار غراب

الليلة.. لقاء مع عادل عصمت وقراءة فى أعماله الروائية

صفحتنا ع الفيس بوك