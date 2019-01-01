كوريا الجنوبية تعتزم رفع دعوى أمام "التجارة العالمية" ضد اليابان

بدأت الحكومة في كوريا الجنوبية مراجعة قانونية بشأن رفع دعوى قضائية الى منظمة التجارة الدولية ضد قرار الحكومة اليابانية التي اتخذت إجراءات مشددة على صادراتها إلى كوريا الجنوبية.



وصرح مسئول في السلطات التجارية اليوم الأربعاء بأن قرار اليابان يعتبر السيطرة على التصدير والذي تمنعها منظمة التجارة الدولية بصرامة، ولقد بدأت الأقسام المسئولة إجراءات عملية. وهي قسم مواجهة الخلافات التجارية وقسم تخطيط القانون التجاري بوزارة الصناعة والتجارة.



وفي هذه الأثناء ألغت مديرة مركز التسوية التجارية يو ميونغ-هي زيارتها المخططة خلال الفترة من 3-7 يوليو الى المكسيك وبيرو.



ويتوقع ان تبدأ اليابان من يوم الغد، تشديد إجراءات تصدير موادها المستخدمة لصناعة شبه الموصلات والهواتف الذكية وشاشات العرض والتي تعتبر منتجات رئيسة لكوريا الجنوبية.



وادعى رئيس الوزراء الياباني آبي شينجو إن في مقابلة أجرتها مع صحيفة يوميوري اليابانية يوم أمس الثلاثاء إن قرار حكومته لا علاقة له بالتجارة الحرة ويتطابق مع أحكام منظمة التجارة العالمية.