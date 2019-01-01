كوريا الجنوبية تطلب زيادة 8% فى ميزانية الدفاع لعام 2020

أعلنت وزارة الدفاع بكوريا الجنوبية اليوم الأربعاء عن أنها اقترحت زيادة بنسبة 8% على أساس سنوي في ميزانيتها للعام المقبل لتعزيز قدرات الدفاع الوطني وإدارة القوات بشكل أفضل.



وفقا للتقرير المقدم إلى لجنة الدفاع الوطني التابعة للجمعية الوطنية، طلبت الوزارة من الحكومة تخصيص 50.43 ترليون وون (43.23 مليار دولار ) للميزانية لعام 2020، بزيادة من 46.7 ترليون وون لهذا العام.



وإذا تم قبولها، فستكون هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها ميزانية الدفاع مستوى الـ 50 تريليون وون.



ومن بين المجموع، تخطط الوزارة لإنفاق 16.8 ترليون وون على تعزيز القدرات الدفاعية في عام 2020، بزيادة 9.3% عن هذا العام، وتخصيص 33.63 ترليون وون لجنود القوات العسكرية، بنمو سنوي قدره 7.4%.



وأظهر التقرير أن مثل هذه الزيادة ضرورية لبناء قدرات "مستقلة" لمواجهة التهديدات من جميع الاتجاهات ولتعزيز الصناعات الدفاعية، فضلا عن التقنيات الرئيسية التي ستسهم في التنمية الاقتصادية الوطنية الشاملة.