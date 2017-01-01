روسيت: العدوان الإسرائيلى على سوريا تهديد لدول الشرق الأوسط

قال المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تصريح صحفي لوسائل الإعلام إن العدوان الإسرائيلي ضد سوريا يهدد مصالح الدول في الشرق الأوسط.



وقالت زاخاروفا لوسائل الإعلام: "نحن قلقون بشأن هذا التطور المقلق للوضع.. تصاعد الوضع مصدر قلق كبير بالنسبة لنا".



واعتبرت زاخاروفا الأعمال العسكرية انتهاك صارخ للسيادة السورية، ولا تساعد على تطبيع الوضع في هذا البلد، وتحمل تهديدا لمصالح الأمن القومي لدول الشرق الأوسط.



وأشارت إلى أن المقاتلات الإسرائيلية شنت ليلة 1 يوليو سلسلة من الضربات الصاروخية تجاه الأراضي السورية ما أدى لاستشهاد 4 مواطنين وإصابة أكثر من 20 بجراح مختلفة.



وأضافت زاخاروفا إلى أن طائرات الاحتلال استهدفت ريف حمص ومحيط دمشق، مبينة أن قوات الدفاع السورية تمكنت من اعتراض جزء من الصواريخ.



ولفتت إلى ان بعض الصواريخ الإسرائيلية سقطت قرب الأحياء السكنية بشكل مباشر، وهذه العملية الأكبر من نوعها منذ مايو 2018.



ونوهت إلى أن موسكو تشعر بقلق بالغ من هذا التطور معتبرة أنه يمثل تصعيدا للوضع.



وتابعت: "عمليات استخدام القوة التي تنتهك بشكل سافر سيادة سورية، لا تسهم في تطبيع الوضع في هذا البلد، بل تحمل تهديدا بزعزعة الاستقرار الإقليمي، التي لا يمكن في ظروفها ضمان مصالح الأمن القومي لأي من دول الشرق الأوسط بشكل آمن".



يذكر أنه إستشهد ٤ مدنيين بينهم طفل رضيع وإصابة ٢١ آخرين بجروح، جراء العدوان الإسرائيلي على ريف دمشق.