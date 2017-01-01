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عالم

فيتنام تنتج قريبا لقاحا مضادا لحمى الخنازير الأفريقية

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 07:31 ص
فيتنام تنتج قريبا
فيتنام تنتج قريبا لقاحا مضادا لحمى الخنازير الأفريقية
وكالات
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قالت فيتنام إنها حققت نجاحا أوليا في مجال إنتاج لقاح مضاد لحمى الخنازير الأفريقية التي تفشت في مزارع الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا ودفعتها للتخلص من نحو عشرة في المئة من الخنازير لديها.

وكانت حمى الخنازير الأفريقية قد ظهرت لأول مرة في آسيا في الصين في أغسطس عام 2018 ثم انتقلت إلى لاوس وكوريا الشمالية.

ورُصدت الحمى لأول مرة في فيتنام في فبراير شباط وأصابت المزارع في 61 من بين أقاليمها البالغ عددها 63 إقليما.

وقال وزير الزراعة الفيتنامي نجوين شوان كونج إن بلاده أعدمت أكثر من 2.9 مليون خنزير من بين نحو 30 مليون خنزير بها.

ونقلت وكالة الأنباء الفيتنامية الرسمية عنه قوله "أعتقد أننا على الطريق الصحيح وسيكون لدينا لقاح قريبا". وقال تلفزيون فيتنام الرسمي في تقرير منفصل إن اللقاح أنتج في جامعة فيتنام الوطنية للزراعة وتم اختباره في معملها وفي ثلاث مزارع في شمال فيتنام.
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