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رياضة

ميسى يتحسن لكن الانتظار الطويل من أجل المجد مع الأرجنتين يستمر

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 07:29 ص
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
وكالات
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أظهر ليونيل ميسي أخيرا علامات على الحياة في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم أمس الثلاثاء في مواجهة الأرجنتين ضد البرازيل من أجل مكان في النهائي لكنه فشل مرة أخرى في منح فريقه الإلهام عندما تطلب الأمر وسيستمر انتظاره الطويل من أجل تحقيق لقب دولي.

ومنح هدفان من جابرييل جيسوس وروبرتو فيرمينو البرازيل بطاقة التأهل لنهائي الأحد القادم باستاد ماراكانا بينما خرجت الأرجنتين خالية الوفاض مرة أخرى، وتحقق لقبها الأخير في كوبا أمريكا 1993.

وبالنسبة لميسي أفضل لاعب في العالم خمس مرات، كانت هذه أحدث مباراة في طابور طويل من الإحباطات مع المنتخب الأرجنتيني.

وتذوق ميسي طعم الهزيمة في أربع مباريات نهائية، ثلاث منها بين 2014 و2016، وتعد كوبا أمريكا تاسع بطولة كبيرة يفشل في الفوز بلقبها مع الأرجنتين.

ولم يتعلق الأمر بالافتقار للمحاولة في مباراة الثلاثاء.

وكان ميسي كسولا على نحو غير معتاد في المباريات الأربع السابقة للأرجنتين، لكنه ارتقى لمستوى المعركة حامية الوطيس بين أقوى غريمين في أمريكا الجنوبية.

وسدد هداف الأرجنتين عبر العصور في القائم في الشوط الثاني بعد أن حول سيرجيو أجويرو إحدى ركلات ميسي الحرة بضربة رأس في العارضة في الشوط الأول، وبينما لم يحالف الحظ المنتخب الأرجنتيني أمام المرمى فإنه تفوق على البرازيل الأعلى فنيا لفترات طويلة.

لكن هذا لم يهم ميسي كثيرا عند صفارة النهاية. وبقي ساكنا بالقرب من خط وسط الملعب وهو يضع يديه على فخذيه. وصافح لاعبي الفريق المنافس وحيا جماهير الأرجنتين الزائرة من بعيد.

وفي حين تحسن أداء ميسي عن المباريات السابقة فإن الكثير كان متوقعا من لاعب أحرز 29 لقبا مع برشلونة لكنه لم يحصل سوى على ميدالية ذهبية في أولمبياد بكين 2008 مع الأرجنتين.

كما ستشجع الهزيمة المنتقدين الذين يقولون إن رغم موهبة ميسي المذهلة فإنه يفتقر للقدرة على إلهام المنتخبات الأرجنتينية الأضعف بطريقة دييجو مارادونا، لاعب الأرجنتين العظيم الآخر.

وأكد ميسي، الذي اعتزل اللعب الدولي بعد الهزيمة في نهائي كوبا أمريكا 2016 قبل عودته من أجل كأس العالم 2018، أنه لا يزال ملتزما بقضية المنتخب الأرجنتيني.

وأبلغ الصحفيين "هناك شيء جديد يلوح في الأفق" مضيفا أنه يأمل أن تقدر الجماهير هناك في الأرجنتين الجهد الذي بذله الفريق طيلة البطولة.
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