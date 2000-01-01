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عالم

زلزال بقوة 8ر5 درجة يضرب جزر فيجى

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 07:27 ص
زلزال بقوة 8ر5 درجة
زلزال بقوة 8ر5 درجة يضرب جزر فيجى
أمينة ذكي
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ضرب زلزال بقوة 8ر5 درجة على مقياس ريختر جزر فيجي بالمحيط الهادئ.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال يبعد 187 كيلومترا عن جنوب إلى جنوب غرب جزيرة ندوي، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

تقع جزر فيجي في ميلانيزيا في جنوب المحيط الهادئ نحو 2000 كلم شمال شرق الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا.

تعرف الجزيرة الرئيسية في فيجي باسم فيتي ليفو ومنها اشتق اسم البلاد، رغم أن النطق الإنكليزي يعتمد على تسمية تونغا المجاورة للجزر.

يقوم اقتصاد هذه الجزر على الاقتصاد الزراعي ويعمل بالزراعة 40% من القوة العاملة، فسكر القصب يمثل حوالي نصف صادرات فيجي، وأبرز الحاصلات الغذائية تارو واليام وجوز الهند.
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