ترامب: تخطى إيران الحد المسموح به لمخزون اليورانيوم أمر "غير جيد"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تنتهك الاتفاق النووي والآن تتخطى الحد المسموح به لمخزون اليورانيوم منخفض التخصيب.



وفي تغريدة للرئيس الأمريكي على تويتر صباح اليوم الأربعاء، قال ترامب هذا أمر "غير جيد".



كما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين إيران من أنها "تلعب بالنار" بعد أن أعلنت أنها تجاوزت سقف مخزونها من اليورانيوم المخصب المنصوص عليه في الاتفاق النووي لعام 2015.



وأتى تحذير ترامب بعد إعلان البيت الأبيض أن "الولايات المتحدة وحلفاءها لن يسمحوا لإيران أبدا بتطوير سلاح نووي"، مؤكدا استعداد واشنطن للاستمرار في ممارسة "أقصى الضغوط" على الجمهورية الإسلامية ايران لإرغامها على التخلّي عن طموحاتها النووية.