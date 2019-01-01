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الثقافة

100 بورتريه لنجيب محفوظ فى الملتقى الدولى للكاريكاتير

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 04:24 ص
نجيب محفوظ
نجيب محفوظ
ايهاب مصطفى
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يعرض الملتقى الدولي السادس للكاريكاتير، مائة بورتريه كاريكاتيري، لمائة فنان من مختلف دول العالم، للأديب العالمي نجيب محفوظ، الحائز على جائزة نوبل في الأدب.

ينطلق الملتقى في السابعة من مساء يوم الأحد الموافق 7 يوليو الجاري، بقصر الأمير طاز، بمشاركة 345 فنانًا، من 71 دولة عربية، وأجنبية، يعرضون خلاله 420 عملًا فنيًا، ويستمر حتى 21 يوليو الجاري.

جدير بالذكر، أن الموضوع الرئيسي للملتقى هو الثقافة، وتحل دولة الكويت كضيف شرف هذا العام، كما اختير الفنان الكبير محمد عبدالمنعم رخا، لتكريمه واهداء الملتقى إلى روحه.

يرأس الملتقى الفنان جمعة فرحات، والقوميسير العام الفنان فوزي مرسي، ويشارك في تنظيمه الفنانون، خالد المرصفي، وعمر صديق، ومنى إبراهيم، ومروة إبراهيم.

ينظم الملتقى الدولي السادس للكاريكاتير قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وقطاع صندوق التنمية الثقافية، وكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، والجمعية المصرية للكاريكاتير.
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