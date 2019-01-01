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مصر

مباحثات حول التمويل الدولى لقطاع السياحة فى جنيف

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 04:11 ص
مباحثات حول التمويل
مباحثات حول التمويل الدولى لقطاع السياحة
رامى حسين
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تشارك اليوم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، كأحد المتحدثين الرئيسيين في أعمال الجلسة الحوارية التى ستقام تحت عنوان "التمويل الدولي لقطاع السياحة من أجل التنمية لتحقيق أجندة ٢٠٣٠"Tourism financing for the 2030 Agenda، والتي تنعقد في إطار فعاليات الاستعراض العالمي لمبادرة "المعونة من أجل التجارة" لعام ٢٠١٩ التي تنظمها منظمة التجارة العالمية WTO بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، وذلك خلال الفترة من ٣ إلى ٥ يوليو الجاري بمدينة جنيف بدولة سويسرا.

ويشارك في الجلسات كمتحدثين زوراب بولوليكاشفيلى، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، وعددٍ من المسئولين رفيعى المستوى، وصناع القرار من الوزراء، وشركاء التنمية، والهيئات التمويلية أبرزهم: "خوسيه غونسالفيس Jose Goncalves وزير السياحة والنقل والاقتصاد البحري بجمهورية الرأس الأخضر بإفريقيا (كيب ڤيردي)، وتوشيوكي ناكامورا Toshiyuki Nakamura، المدير العام لوكالة التعاون الدولية اليابانية (الجايكا)، وكارولين فروند Caroline Freund، مديرة التجارة والاستثمار والتكامل الإقليمى والتنافسية بالبنك الدولى، وأرانشا غونزاليس Arancha Gonzalez، المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية (ITC).

وأشارت "المشاط" إلى أهمية المشاركة في فعاليات هذه الجلسة الحوارية، والتي ستناقش أهمية زيادة قيمة مخصصات المعونة من أجل التجارة الموجهة لدعم قطاع السياحة بما يتيح للقطاع القيام بدوره الفعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
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