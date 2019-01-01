فيرمينو الأكثر صناعةً للأهداف فى كوبا أمريكا

أصبح روبرتو فيرمينو أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في بطولة كوبا أمريكا 2019، بعد الهدف الأول للمنتخب البرازيلي في شباك الأرجنتين.



وصنع فيرمينو هدف التقدم لمنتخب البرازيل على نظيره الأرجنتيني لزميله جابرييل جيسوس في الدقيقة 19 من المباراة التي تجمعهما على ملعب مينيراو، في نصف نهائي البطولة.



وأصبح هذا الهدف هو الثالث الذي سيصنعه نجم ليفربول الإنجليزي في النسخة الحالية من بطولة كوبا أمريكا 2019.



وبذلك بات فيرمينو هو أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في النسخة الحالية من بطولة كوبا أمريكا 2019.



ويمتلك المهاجم البرازيلي فرصة مضاعفة هذا الرقم في حالة وصول المنتخب للمباراة النهائية من البطولة لمواجهة الفائز من تشيلي وبيرو.