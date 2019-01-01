4 لاعبين من منتخب مصر فى التشكيل المثالى لدور مجموعات أمم أفريقيا

تواجد 4 لاعبين من منتخب مصر في التشكيل المثالي لدور مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية حسب شبكة "هوسكورد" العالمية.



وأنهى الفراعنة مشوارهم في مرحلة المجموعات متصدرين المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، 9 نقاط بعد فوزهم على زيمبابوي والكونغو وأوغندا.



ونشرت شبكة "هوسكورد" التشكيل المثالي لدور المجموعات حيث تواجد به أربعة لاعبين من مصر وهم الحارس "محمد الشناوي" و"أيمن أشرف" و"أحمد المحمدي" و"محمود حسن تريزيجيه".



وضم التشكيل المثالي كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (مصر).

خط الدفاع: أيمن أشرف (مصر)، كينيث جوسياه أوميريو (نيجيريا)، روماس سايس (المغرب)، أحمد المحمدي (مصر).

خط الوسط: محمود حسن تريزيجيه (مصر)، فاروق ميا (أوغندا)، ديادي ساماسيكو (مالي)، آدم وناس (الجزائر).

خط الهجوم: إسلام سليماني (الجزائر)، أندريه آيو (غانا).