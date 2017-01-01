ليفربول يتواصل مع برشلونة من أجل عثمان ديمبلى

تواصل نادي ليفربول مع نظيره نادي برشلونة لبحث إمكانية الحصول على خدمات لاعب الفريق "عثمان ديمبلي" في موسم الانتقالات الصيفي الحالي.



اللاعب الفرنسي الشاب انتقل إلى الكامب نو قادمًا من بوروسيا دورتموند في صيف 2017 مقابل 125 مليون يورو.



وذكرت تقارير صحفية مختلفة أن "ديمبلي" قد يغادر النادي الكتالوني هذا الصيف بسبب تذبذب مستواه مع بطل الدوري الإسباني وكثرة إصاباته.



وحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن ليفربول لديه رغبة قوية في التعاقد مع "ديمبلي" في الميركاتو الصيفي الجاري.



وأفادت أن مسئولي ليفربول تواصلوا مع نظرائهم في برشلونة لبحث مدى توافر "ديمبلي" في نافذة الانتقالات الصيفية.



وأشارت إلى أن ليفربول سيواجه منافسة قوية من قِبل نادي بايرن ميونيخ لحسم تلك الصفقة الهجومية الهامة.



وكانت تقارير صحفية أمس قد أكدت أن برشلونة رفض عرض من بايرن ميونيخ بسبب انخفاض قيمته المالية.