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رياضة

ريال مدريد ينوى استغلال جاريث بيل لحسم صفقة بوجبا

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 03:54 ص
ريال مدريد ينوى استغلال
ريال مدريد ينوى استغلال جاريث بيل لحسم صفقة بوجبا
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يسعى نادي ريال مدريد إلى التخلص من لاعبه "جاريث بيل" في موسم الانتقالات الصيفي الحالي.

اللاعب الويلزي ارتبط أكثر من مرة بخطوة الرحيل عن النادي الملكي، ولكن ذلك الأمر لم يحدث حتى الآن.

ورغم معاناة "بيل" من التهميش في الموسم الماضي مع اللوس بلانكوس إلا أنه لا يرغب في الرحيل.

وذكرت تقارير صحفية سابقة أن المدرب "زين الدين زيدان" لا يضع "بيل" ضمن خططه المستقبلية ولذلك تسعى الإدارة إلى بيعه بأي شكل هذا الصيف.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد ينوي استغلال "بيل" من أجل حسم صفقة تعاقده مع لاعب فريق مانشستر يونايتد "بول بوجبا".

ويُعد "بوجبا" أحد أبرز أهداف المرينجي في موسم الانتقالات الصيفي الحالي.

ولن يوافق مانشستر يونايتد على بيع "بوجبا" مقابل مبلغ أقل من 150 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد مستعد لمنح مانشستر يونايتد مبلغًا من المال إلى جانب "بيل" من أجل إقناعهم بنقل "بوجبا" إلى سانتياجو برنابيو.
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