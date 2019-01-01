"ثقافة الإسكندرية" تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة احتفالية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، بقصر ثقافة الشاطبي بفرع ثقافة الإسكندرية، وذلك ضمن نشاط الشئون الثقافية بالفرع، تضمنت أمسية شعرية بحضور نخبة من شعراء الثغر، أدارتها الشاعرة حنان حسن، وألقى خلالها الشعراء الحضور مجموعة من القصائد الوطنية.



تلاها فقرة اكتشاف مواهب في مجال الإلقاء، واسكتش فني لفريق على فين، واختتم الحفل بعرض فني لفرقة بحري لذوي القدرات الخاصة قدموا خلاله تابلوهات متنوعة، منها الصعيدي، ورقصة الحصان، والفرح الإسكندراني، بقيادة الفنان أحمد محمد.



واحتفالًا بكأس الأمم الأفريقية، أقام بيت ثقافة 26 يوليو محاضرة بعنوان "مصر وإفريقيا الروابط والجذور"، تحدث خلالها محمود عوضين، وكيل وزارة الثقافة الأسبق، عن العلاقات الوثيقة بين مصر وإفريقيا، والتي ترجع إلى العصر الفرعوني، وتم تدعيمها في عهد محمد علي، والخديوي إسماعيل، كما تحدث عن موقع مصر الجغرافي، وأهمية استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية، مؤكدًا على قوة الروابط والجذور التي تربط بين مصر والقارة السمراء.



وفي سياق متصل، أقامت مكتبة النزهة ورشة فنية لعمل لوحات تعبر عن كأس الأمم الأفريقية بمرسم الطفلح، بينما تجدد اللقاء مع ورشة تعليم الخط العربي والرسم بالكلمات بقصر ثقافة برج العرب، قام خلالها الفنان محمد جابر بتدريب الرواد على كتابة الحروف بخط النسخ.