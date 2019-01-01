الأربعاء 03 يوليه 2019 الموافق 30 شوال 1440
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شاهد تدريب المنتخب الاول استعدادًا لدورال16
الأربعاء 03/يوليه/2019 - 03:03 ص
تصوير : احمد حسن
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