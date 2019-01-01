صدور المجموعة القصصية "فاكهة السَّماء" عن دار غراب

صدرت حديثًا عن دار غراب للنشر والتوزيع٬ المجموعة القصصية "فاكهة السَّماء" للقاصة الجزائرية خيرة بوخاري.



"فاكهة السَّماء" مجموعة قصصيَّة تُناجِي روح البراءة حينَ تأسرُهَا الحياة، تلكَ البراءة التي نُحاولُ أنْ نرسُم على شِفَاهِها البسْمَة، حينَ نسمعُها تنادي بالصَّوت المبحوح: رمَيتُمونِي في اليمِّ، ليَلتقِطني فِرعَون، أم لأغرقَ في بحرِ الحياة؟ فدُونكُم ليسَتْ لديَّ عصا مُوسَى لأفلُقَ البحر وأشُّقَ طَريقا إلى البرِّ، مَنْ يدلُّني على المُرضِعات؟ لأعود إلى حُضن أمّي الدّافئ، إلى حُضن أبي؟ أبحثُ عن مُعلّمٍ أو أستاذٍ يسقِي بستان البراءة بالحُبِّ والعطاءِ، بالإخلاص والوفاءِ، تلكَ البراءة التي تُعاني وتنكسِرُ أحلامها أمامنا، أبحث عمّن يريد تذوُّق فاكهة السّماء؟ فما كان منّا إلاّ ملامسة هذه الأمنيات بأحداث هذه المجموعة القصصيّة التي تعدّ قبسًا مستوحى من الواقع، نروي حِبكتها عبر الخيال المجنَّح، فما أحوجنا لمعرفة أحوال أبنائنا وتلامذتنا وطلاّبنا، إنّهم أمانة بين أيدينا، تحدّد مسؤوليتنا، يحتاجون منّا للاهتمام، هم صفحة لا يمكن لنا تحديد لونها، لكن يمكن لنا أنْ نرسُم عليها شيئا جميلاَ، كلمةً طيّبة كفاكهةٍ حلوة المذاق غراسها هنا وأكُلها في السّماء، فهل سنتذوّق هذه الفاكهة يومًا؟.