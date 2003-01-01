الليلة.. لقاء مع عادل عصمت وقراءة فى أعماله الروائية

تنظم دار الكتب خان في السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء٬ لقاء مفتوح وأمسية ثقافية للاحتفاء بالكاتب عادل عصمت، وقراءة في أعماله الروائية، يقدمها الدكتور وليد الخشاب، أستاذ ومنسق الدراسات العربية بجامعة يورك بكندا.



الكاتب عادل عصمت- الحاصل على جائزة نجيب محفوظ في الآداب عن روايته "حكايات يوسف تادرس" لسنة 2016- جاءت أحدث أعماله الإبداعية رواية "الوصايا" على القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية IPAF لسنة 2019، وحصلت روايته "أيام النوافذ الزرقاء" على جائزة الدولة التشجيعية سنة 2011، كما حصلت روايته "حكايات يوسف تادرس" على جائزة نجيب محفوظ في الآداب سنة 2016، وصدرت في نسختها الإنجليزية في أبريل 2018، ومن أعماله الروائية "الرجل العاري، وهاجس موت، وحياة مستقرة،و صوت الغراب، وحالات ريم"، بالإضافة إلى الوصايا التي جاءت على القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية لسنة 2019.



وليد الخشاب، أستاذ الدراسات العربية بجامعة يورك بكندا منذ عام 2007، وهو المديرالمشارك لجماعة الدراسات العربية الكندية، حصل على الدكتوراه في الأدب المقارن من جامعة مونتريال في 2003، وفي 2004 أدار تحرير كتاب: "العرب: الخروج من الأزمة" المنشور في فرنسا، له ما يزيد عن خمسين فصلًا في كتاب ومقالًا أكاديميًا حول الثقافات العربية والإسلام، له كتاب في النقد، وعشرات الدراسات النقدية المنشورة باللغة العربية في الدوريات الثقافية والمحكمة، ترجم العديد من القصائد والدراسات المترجمة من وإلى الفرنسية.