"الغرف التجارية" تخاطب الأوقاف للمشاركة فى لجنة تقييم خسائر حريق العتبة

أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن لجنة الحصر وتقييم الخسائر التي تكبدها تجار العتبة؛ بسبب الحريق الذي دمر أكثر من 80 محلًا والبضائع المخزنة بها، برئاسة الدكتور النائب محمد الفيومي عضو مجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد، سوف تبدأ عملها الإثنين المقبل.



وقال "الوكيل"، خلال زيارته لسوق الخضار الأثرى بمنطقة العتبة، والذي شب فيه حريق هائل بداية الأسبوع الحالي، كبد التجار خسائر فادحة، إن اللجنة تضم فى عضويتها أساتذة الهندسة من نفابة المهندسين، وأيضًا من وزارة الآثار والضرائب، كما سيتم اختيار ممثلين من تجار السوق في اللجنة، مشيرًا إلى أنه سيقوم بمخاطبة وزير الأوقاف لتمثيل الوزارة أيضًا في اللجنة، خاصة وأن مكان السوق ملكًا للأوقاف.



وأضاف "الوكيل"، خلال تفقدة للسوق المنكوب، اليوم، برفقة الدكتور محمد الفيومي، أمين صندوق الاتحاد، والدكتور علاء عز أمين عام الاتحاد، أنه خاطب وزير التجارة والصناعة لإصدار القرار الوزاري اللازم لجمع التبرعات لتعويض التجار المضارين، وذلك من خلال الغرف التجارية والتجار وهيئات المجتمع المدني في كافة ربوع مصر، كما خطاب وزير المالية ليقوم بالتوجيه نحو منع حدوث مشاكل مع مصلحة الضرائب؛ نظرًا لاحتراق كافة الدفاتر والمستندات الخاصة بتلك المحال.



وأشار "الوكيل"، إلى أنه أصدر قرارًا آخر بتشكيل لجان بالغرف التجارية بكافة المحافظات لتقديم المعونة الفنية وعمل دورات تدريبية للمحال لمنع تكرار تلك المأساة، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية في إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص، موضحًا أن ذلك سيكون مكون رئيسي في برنامج الغرف التجارية واتحادها العام، مؤكدًا أن الغرف التجارية بالتعاون ستقوم بإعادة بناء السوق الأثري الذي يزيد عمره عن 150 عامًا، ليصبح سوقًا نموذجيًا.