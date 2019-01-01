حظك اليوم.. برج الجدى الأربعاء 3 يوليو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج الجدي قالت:



مهنيًا: توقّع عقدًا، أو تفسخ عقدًًا، أو تجبر على تبرير وتفسير، وربما إلى اللجوء للقضاء، أو الخضوع لبعض القوانين والقرارات العامة.



عاطفيًا: تصل إلى برّ الأمان مع الشريك، ابتعد عن المغامرات المتهوّرة والأفكار الخيالية التي قد تسبب لك المشكلات.



صحيًا: مرض أحد أفراد العائلة يثير قلقك، وتبقى بلا نوم ساعات طويلة وتشعر بالإحباط.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.