الأربعاء 03 يوليه 2019 الموافق 30 شوال 1440
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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج القوس الأربعاء 3 يوليو 2019

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 02:48 ص
برج القوس الأربعاء
برج القوس الأربعاء 3 يوليو 2019
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج القوس قالت:

مهنيًا: يفهم زملاءك كلامك بمعناه الحقيقي ويقدرونه عاليًا، فلا تجد نفسك مضطرًا للدفاع عن النفس أو لإثبات الحقيقة.

عاطفيًا: تشعّ جاذبية وتستقطب المعجبين والمعجبات، تَوقّع أخبارًا عاطفية جيّدة تفرحك كثيرًا.

صحيًا: حاول أن تكون منتظمًا ودقيقًا في تمارينك الرياضية، ولا تترك حبل شهيتك على الغارب.

جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.
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