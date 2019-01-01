حظك اليوم..برج العقرب الأربعاء 3 يوليو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج العقرب قالت:



مهنيًا: توقع بعض الفرص المهنية الجيدة التي يمكن أن تفاجئك وتحيّرك إزاء الخيارات المتعدّدة.



عاطفيًا: تربكك بعض مواقف الشريك غير المتوقعة وتضعك في موقف أضعف وتثير معه نقاشات حامية.



صحيًا: خذ قسطًا وافيًا من الراحة في العمل، وامض مع العائلة أكبر قدر ممكن من الوقت في الترفية والتسلية.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.