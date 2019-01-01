حظك اليوم.. برج الأسد الأربعاء 3 يوليو 2019

قدمت خبيرة الابراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الأربعاء وفيما يخص برج الاسد قالت:-



مهنيًا: تفتقر إلى الشجاعة والجرأة في بعض الأحيان، وتحتاج إلى من يدعمك معنويًا وتلجأ إلى أحد الأصدقاء.

عاطفيًا: لا تفرض أي شروط قاسية على الحبيب قبل أن تستمع إلى وجهة نظره وتحللها وتخلص منها برأي.

صحيًا: اعتمد نظامًا غذائيًا صحيًا ومدروسًا يحميك من خطر التعرض لأزمات صحية خطرة.



يذكر أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.