حظك اليوم.. برج الثور الأربعاء 3 يوليو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفك جاكلين عقيقى حظك اليوم الأربعاء وفيما يخص برج الثور قالت:-



مهنيًا: هذا اليوم يكون الأنسب جدًا لتسوية قضية عالقة للمرة الأخيرة أو للمصالحة أو لكسب تأييد معيّن.

عاطفيًا: تركز اليوم على علاقة عاطفية تسبب لك القلق والإزعاج وتنفّر المقربين منك أو المحيطين بك.

صحيًا: تناول الكمية المطلوبة منك في كل حصة طعام لأنها تكون كافية لتأمين حاجتك من الفيتامينات.



يذكر أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.