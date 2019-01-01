حظك اليوم.. برج الحمل الأربعاء 3 يوليو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الأربعاء وفيما يخص برج الحمل قالت:-



مهنيًا: تعيش معظم أوقاتك مخاوف لا أساس لها وتختلق لنفسك أزمة لشدّة توترك وتفقد قدرتك على تحليل الواقع بشكل منطقي.

عاطفيًا: لا تؤثر فيك الضغوط فأنت تتمتع بحماية تعزّز الثقة بالنفس وتقوّي المعنويات، وتكون أنت مصدر الدّعم والثبات في هذه العلاقة.

صحيًا: قد تنقلب الأمور رأسًا على عقب، بسبب إهمالك القيام بما يلزم للحفاظ على صحتك.



يذكر أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.