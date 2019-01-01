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اقتصاد

"الصادرات والواردات": 350 مليون جنيه لتطوير معامل فحص البضائع

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 02:28 ص
جريدة الدستور
دعاء أبو العزم
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كشف اللواء إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عن اعتزام الهيئة الانتهاء من تطوير معامل فحص البضائع الغذائية والصناعية خلال 3 سنوات، بتكلفة تصل لنحو 350 مليون جنيه.

وقال "جابر"، خلال كلمته في الندوة التي أقامتها الجمعية تحت عنوان "آليات تيسير حركة التجارة وتنمية الصادرات"، اليوم الأربعاء، إن الهيئة بدأت في تطوير معامل الفحص خلال العام الجاري بتكلفة 80 مليون جنيه، مشيرًا إلي أنه سيتم تخصيص 100 مليون جنيه لعملية التطوير خلال العام المقبل، على أن يتم تخصيص ما بين 170 و180 مليون جنيه خلال السنة الثالثة.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن المبلغ سيُستخدم في تطوير وتحديث معامل الفحص واستحداث معامل جديدة، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل البدء في استيراد أحدث معدات في العالم لهذا الشأن، موضحًا أن جميع معامل الهيئة معتمدة حاليًا، وأن قانون سلامة الغذاء نص على الفحص في أي معمل حكومي معتمد وليس بالضرورة المعامل المركزية لوازرة الصحة، مما يسهل الأمر على المتعاملين.

وأشار إلى أن هيئة سلامة الغذاء ستتولى كافة المهام التي كانت تقوم بها هيئة الرقابة على الصادرات والواردات في الإشراف على السلع الغذائية خلال 15 يومًا أو شهر على الأكثر، وأبرزها الموالح والبطاطس والفول السوداني، إضافة إلى أنها ستنسق مع باقي الجهات المعنية الإشراف على كافة صادرات السلع الأخرى سواء المصنعة أو الغذائية.

وأكد "جابر"، أن الهيئة بدأت في الفعل في إنهاء تعاملات المستوردين من خلال شباك واحد تحت مسمى "لوجيستي" من أجل تقليل الزمن المطلوب على المتعاملين، مشيرًا إلى أن ذلك الشباك سيُعمم على كافة الموانئ، بهدف إزالة البيروقراطية على المستورد، وإنهاء كافة خدماته المطلوبة في جهة واحدة.

وأوضح "جابر"، أن هناك مشاكل عديدة تواجه المتعاملين مع المراكز اللوجيستية، غير أن النظام الإليكتروني الذي بدأ العمل به منذ شهرين لا يزال في بدايته، ولابد أن تمر فترة للتجريب والتعديل، مشيرًا إلى أنه لا يزال هناك مراكز لوجيستية تعمل يدويًا، إضافة إلى أن بعض المراكز التي تم الانتهاء منها تعمل إلكترونيًا ويدويًا.
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