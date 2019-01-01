الأربعاء 03 يوليه 2019 الموافق 30 شوال 1440
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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأربعاء 3 يوليو 2019

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 06:54 ص
جريدة الدستور
غادة موسى
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الأربعاء لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالى:-

الحمل
مهنيًا: تعيش معظم أوقاتك مخاوف لا أساس لها وتختلق لنفسك أزمة لشدّة توترك وتفقد قدرتك على تحليل الواقع بشكل منطقي.
عاطفيًا: لا تؤثر فيك الضغوط فأنت تتمتع بحماية تعزّز الثقة بالنفس وتقوّي المعنويات، وتكون أنت مصدر الدّعم والثبات في هذه العلاقة.
صحيًا: قد تنقلب الأمور رأسًا على عقب، بسبب إهمالك القيام بما يلزم للحفاظ على صحتك.

الثور
مهنيًا: هذا اليوم يكون الأنسب جدًا لتسوية قضية عالقة للمرة الأخيرة أو للمصالحة أو لكسب تأييد معيّن.
عاطفيًا: تركز اليوم على علاقة عاطفية تسبب لك القلق والإزعاج وتنفّر المقربين منك أو المحيطين بك.
صحيًا: تناول الكمية المطلوبة منك في كل حصة طعام لأنها تكون كافية لتأمين حاجتك من الفيتامينات.

الجوزاء
مهنيًا: تحصل على مساعدة ما أو يطرأ حظ من السماء يفتح أمامك بعض الأبواب المغلقة ويؤازرك لتخطي المصاعب.
عاطفيًا: تفيض حيوية وإشراقًا وثقة زائدة بالنفس، ما ينعكس إيجابًا على الصعيد العاطفي وتخطط مع الشريك لمشروع مهم.
صحيًا: لا تضعف أمام المغريات المضرة بصحتك، حصّن نفسك وقوِّ مناعتك، ولن تكون إلا سعيدًا.

السرطان
مهنيًا: أنت لبِق وماهر وبالتأكيد تلفت أنظار أشخاص يهمك أمرهم، فلا تتردّد في استغلال الطاقة الممتازة في هذا اليوم المميز.
عاطفيًا: على الرغم من أن الجو العام فقد يظهر شجار من هنا أو جدال من هنالك فكن متنبهًا للأمر.
صحيًا: أنت مسموح لك صباحًا تناول فنجان قهوة، لكنك هذه الأيام تكثر من شربها مع أنها مضرّة لك.

الأسد
مهنيًا: تفتقر إلى الشجاعة والجرأة في بعض الأحيان، وتحتاج إلى من يدعمك معنويًا وتلجأ إلى أحد الأصدقاء.
عاطفيًا: لا تفرض أي شروط قاسية على الحبيب قبل أن تستمع إلى وجهة نظره وتحللها وتخلص منها برأي.
صحيًا: اعتمد نظامًا غذائيًا صحيًا ومدروسًا يحميك من خطر التعرض لأزمات صحية خطرة.

العذراء
مهنيًا: تصغي إلى كلام إيجابي وتتلقى عرضًا جيدًا يعيد إلى قلبك الاطمئنان، وتتاح لك فرصة توقيع عقد جيد وطويل الأمد.
عاطفيًا: قد تتراجع العلاقة اليوم بسبب بعض التأخير في اتخاذ القرارات المناسبة بالنسبة إلى المستقبل.
صحيًا: حاول التخفيف من تناول الأطعمة الغنية بالنشويات مساء، واستبدلها بالخضراوات على أنواعها.

الميزان
مهنيًا: تشعر أنك تلمّ بكل الأمور التي تطرأ في مجالك المهني، وتجري اتصالات ناجحة ولقاءات مثمرة وتقدم على مشاريع جيدة.
عاطفيًا: تكثر أحلامك هذا اليوم وتسعى إلى تحقيق الكثير من الطموحات العاطفية.
صحيًا: لا تخفف من شرب المياه بعد ممارسة الرياضة وحتى خلال ساعات النهار الحارّة.

العقرب
مهنيًا: توقع بعض الفرص المهنية الجيدة التي يمكن أن تفاجئك وتحيّرك إزاء الخيارات المتعدّدة.
عاطفيًا: تربكك بعض مواقف الشريك غير المتوقعة وتضعك في موقف أضعف وتثير معه نقاشات حامية.
صحيًا: خذ قسطًا وافيًا من الراحة في العمل، وامض مع العائلة أكبر قدر ممكن من الوقت في الترفية والتسلية.

القوس
مهنيًا: يفهم زملاءك كلامك بمعناه الحقيقي ويقدرونه عاليًا، فلا تجد نفسك مضطرًا للدفاع عن النفس أو لإثبات الحقيقة.
عاطفيًا: تشعّ جاذبية وتستقطب المعجبين والمعجبات، تَوقّع أخبارًا عاطفية جيّدة تفرحك كثيرًا.
صحيًا: حاول أن تكون منتظمًا ودقيقًا في تمارينك الرياضية، ولا تترك حبل شهيتك على الغارب.

الجدي
مهنيًا: توقّع عقدًا أو تفسخ عقدًا أو تجبر على تبرير وتفسير وربما الى اللجوء للقضاء أو الخضوع لبعض القوانين والقرارات العامة.
عاطفيًا: تصل إلى برّ الأمان مع الشريك، إبتعد عن المغامرات المتهوّرة والأفكار الخيالية التي قد تسبب لك المشكلات.
صحيًا: مرض أحد أفراد العائلة يثير قلقك، وتبقى بلا نوم ساعات طويلة وتشعر بالإحباط.

الدلو
مهنيًا: يوم مناسب لك، ويتحدث عن مرحلة جيدة وتحقق بعض التقدم وتتزود بحيوية إيجابية لدفع بعض المشاريع إلى الأمام.
عاطفيًا: تشعر بأن من الصعب التشاور مع الحبيب من دون وقوع خلاف حاد بينكما.
صحيًا: أحزم حقائبك واستعد لمغامرة في تسلق أحد الجبال برفقة الأصدقاء واستمتع بأوقاتك.

الحوت
مهنيًا: تتمتع بالمقوّمات لإحداث تغييرات ضرورية ومفيدة في مجالك المهني، ويحالفك الحظ لاجتياز العقبات والتوصل الى المرتجى.
عاطفيًا: حاول ألاّ تزيد الهموم والمتاعب وتجنّب توجيه الكلام القارص يمينًا وشمالًا.
صحيًا: الطقس الجيد يشجع على الخروج من المنزل والتوجه إلى أحضان الطبيعة لتمضية بعض الوقت.
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