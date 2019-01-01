"الغرف التجارية" تعلن استخراج أوراق تجار سوق الخضار التالفة

أعلن الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، استخراج كافة أوراق تجار سوق الخضار التالفة من الغرفة التجارية بالقاهرة.



وأكد "عز"، خلال الزيارة التفقدية التي قام بها رئيس الاتحاد لموقع السوق المنكوب، اليوم الأربعاء، أنه تم اتفاق الاتحاد مع وزارة المالية علي عمل نظام محاسبي خاص لتجار السوق الذين احترقت أوراقهم ودفاترهم الضريبية التي تلفت نتيجة للحريق، يراعي كافة الظروف التى يمر بها التجار من خسائر.



وأوضح أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أنه بتعاون الجميع من خلال لجنة الحصر والتقييم واستقبال التبرعات من كافة تجار مصر وبالتنسيق مع غرفة القاهرة سيتم إعادة ترميم السوق وإعادته سوقًا نموذجيًا بمعنى الكلمة، تتوافر فيه أنظمة حديثة للأمان، وإطفاء الحريق بسرعة متناهية حفاظًا على تلك الأسواق الأثرية سواء فى القاهرة أو باقي المحافظات.

