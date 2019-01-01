الليلة.. ندوة "احميها من الختان" بالمسرح الصغير بالأوبرا

انطلاقًا من دورها الاجتماعى والتوعوي٬ وضمن نشاطها الثقافي والفكري٬ يستقبل المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية٬ في السابعة من مساء اليوم الأربعاء٬ ندوة بعنوان "احميها من الختان"، والتي تحاضر فيها كل من الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة أحلام حنفي أمين عام المجلس القومي للمرأة، ورئيس لجنة الصحة والسكان، والدكتورة ميرفت أبوعوف، والدكتور نبيل أبادير، عضوا المجلس القومي للمرأة، وتديرها الكاتبة نشوى الحوفي.



تتناول الندوة خطورة ظاهرة ختان الإناث وآثارها السلبية التي تتمثل في التشويه الجسدي والفكري٬ وضرورة تكثيف التوعية للقضاء على هذه العادة المنتشرة في بعض المناطق والمحافظات المصرية، وعدد من الدول الافريقية باعتبارها أحد الطقوس الموروثة أو الدينية.