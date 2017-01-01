بعد برشلونة.. مدرب بلجيكا مرشح لخلافة بينيتيز فى تدريب نيوكاسل

دخل الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني للمنتخب البلجيكي، على قائمة المرشحين لخلافة مواطنه رافائيل بينيتيز في تدريب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي خلال الموسم المقبل.



وكان بينيتيز قد رحل عن تدريب نيوكاسل عقب نهاية الموسم المنصرم، بعد الفشل في الاتفاق مع إدارة النادي على تمديد تعاقده لفترة إضافية، قبل توليه مسؤولية داليان ييفانج الصيني.



وقالت صحيفة "صن" البريطانية إن نادي نيوكاسل يونايتد يفكر في التعاقد مع المدرب الإسباني خلال الموسم المقبل، لقيادة الفريق خلفا لبينيتيز.



وقدم المدرب الإسباني مستويات مميزة مع المنتخب البلجيكي في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، نجح من خلالها في الوصول بالفريق إلى المركز الثالث.



وارتبط اسم مارتينيز بتدريب برشلونة خلال الموسم المقبل خلفا للإسباني إرنستو فالفيردي، قبل أن تستقر إدارة النادي على الإبقاء على المدرب الإسباني لفترة إضافية.