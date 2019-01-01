تغريدة لمبابى تكشف عن موقفه من الرحيل عن باريس سان جيرمان

كشفت تغريدة للفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، عن موقفه من الرحيل عن الفريق الباريسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وكانت العديد من التقارير قد ربطت مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد موسمين من الانتقال إلى باريس سان جيرمان.



ونشر النجم الفرنسي صورة له بالقميص الجديد للفريق الباريسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" معلقًا عليها: "هنا باريس".



واعتبرت الصحف الإسبانية، أن هذه التغريدة إشارة واصحة من اللاعب الفرنسي برغبته في البقاء مع الفريق خلال الفترة المقبلة، وعدم رحيله في الموسم المقبل.



وانتقل مبابي إلى باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل الماضية قادمًا من موناكو الفرنسي، ونجح في تقديم مستويات مميزة قادته ليكون النجم الأول للفريق.