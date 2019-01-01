نتانياهو: إيران تحاول ابتزاز العالم بخرقها الاتفاق النووى

اتّهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إيران، أمس الثلاثاء، بانتهاك الاتفاق النووي بهدف "ابتزاز" المجتمع الدولي لتخفيف الضغوط الاقتصادية على طهران.



وقال نتانياهو، خلال حفل استقبال في القدس بمناسبة عيد الاستقلال الأمريكي: "هذا الأسبوع إيران خرقت بشكل علني الاتفاق النووي عبر زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصّب المسموح به بموجب الاتفاق".



وقال نتانياهو: "إنّ هذا النظام يأمل عن طريق خرق الاتفاق بأن يتمكّن من ابتزاز العالم لتقديم تنازلات وتخفيف الضغط الاقتصادي عليها، يجب أن نفعل العكس تمامًا، الآن هو الوقت لزيادة الضغوط، والتشبّث بموقفنا".



وفي تكرار لتصريحات أدلى بها، حضّ نتانياهو أوروبا على زيادة الضغوط على إيران، قائلًا: "آن الأوان لأن تحذو القوى الأوروبية حذو أمريكا وتعيد فرض العقوبات على إيران، كما وعدت بذلك في مجلس الأمن الدولي".