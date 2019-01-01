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رياضة

طارق سليمان: الشناوى يستحق الفوز برجل مباراة مصر وأوغندا

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 05:45 ص
جريدة الدستور
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أشاد طارق سليمان، مدرب حراس مرمى النادي الأهلي، بمستوى محمد الشناوي مع المنتخب الوطني خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019.

وقال "سليمان"، في تصريحات تلفزيونية بفضائية "الأولى"، عبر برنامج "كورة كل يوم": "محمد الشناوي أدى في الثلاث مباريات بشكل جيد، وتركيزه كان بنسبة 100%، وتصدى لكرات صعبة في المباراة الأخيرة أمام أوغندا، وكان من أهم أسباب فوز مصر في هذه المباراة".

وأردف: "محمد الشناوي كان يستحق الفوز بجائزة رجل المباراة".


وأضاف: "من إيجابيات منتخب مصر في هذه البطولة أنه عرف طريق الانتصار رغم الأداء الغير مقنع ".

وواصل: "كنت على يقين أن محمد الشناوي سيكون أساسيًا في بطولة كأس أمم إفريقيا، أجيري مقتنع بالشناوي وكوبر أيضًا عندما دفع به أساسيًا في كأس العالم والمباراة الودية أمام البرتغال".

واستكمل: "قناعات المديري الفني تأتي من أداء الشناوي مع الأهلي".

واختتم: "حال وجود عرض لمحمد الشناوي بعد كأس أمم إفريقيا، سيتم دراسة العرض أولًا، وأخذ رأي الجهاز الفني كله، ومن ثم القرار".
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