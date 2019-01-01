تشكيل الأرجنتين ضد البرازيل.. ميسى يقود راقصى التانجو

أعلن مدرب منتخب الأرجنتين "ليونيل سكالوني" التشكيل الأساسي لمواجهة منتخب البرازيل في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا 2019.



ويلتقي المنتخبان في تمام الساعة الثانية والنصف فجر اليوم بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية.



ويضم التشكيل الأساسي كل من:

أرماني، فويث، بيزيلا، أوتامندي، تاجليافيكو، دي بول، باريديس، أكونيا، ميسي، مارتينيز، أجويرو.



وعلى دكة البدلاء:

سارافيا، بيريرا، دي ماريا، ماركيسن، موري، كاسكو، بيزارو، قايدو رودريجيز، ماتياس سواريز، لو سيلسو، ديبالا، موسو.

