تشكيل البرازيل ضد الأرجنتين.. كاسيميرو يعود وفيرمينو يقود الهجوم

أعلن تيتي، المدير الفني للمنتخب البرازيلي، تشكيل فريقه لمواجهة الأرجنتين.



ويواجه المنتخب البرازيلي نظيره الأرجنتيني في نصف نهائي كوبا أمريكا.



وشهد التشكيل عودة كاسيميرو بعد غيابه عن ربع النهائي للإيقاف.



وضم تشكيل البرازيل:

أليسون بيكر، داني ألفيس، تياجو سيلفا، ماركينيوس، أليكس ساندرو، آرثر ميلو، كاسيميرو، جابريل جيسوس، كوتينيو، إيفرتون، فيرمينو.