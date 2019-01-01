ماجواير يخبر ليستر برغبته فى الرحيل ويختار بين مانشستر سيتى واليونايتد

أخبر لاعب فريق ليستر سيتي "هاري ماجواير" إدارة النادي الإنجليزي أنه يرغب في الرحيل خلال موسم الانتقالات الصيفي الحالي.



وكان المدافع الإنجليزي قد ارتبط بخطوة الرحيل عن الثعالب في الصيف الماضي بعد أن قدم مانشستر يونايتد أكثر من عرض لضمه ولكن إدارة ليستر رفضت السماح برحيله.



ووقع "ماجواير" في النهاية عقدًا جديدًا ولكن ذلك لم يمنع من تجدد التكهنات حول مستقبله.



وذكرت تقارير صحفية في الفترة الأخيرة أن مانشستر يونايتد ينافس جاره مانشستر سيتي على ضم "ماجواير" هذا الصيف.



وقدم الشياطين الحمر عرضًا بالفعل لضم "ماجواير" ولكن تم رفضه.



وحسب صحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن "ماجواير" أخبر مسئولي ليستر سيتي أنه يرغب في الرحيل في الميركاتو الصيفي الجاري.



وأفادت أن "ماجواير" يريد اللعب مع نادِ أكبر، وأشارت أيضًا إلى أنه يفضل الانضمام إلى مانشستر سيتي والذي تمكن من الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي خلال الموسمين الماضيين.