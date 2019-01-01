منسق صن داونز يحذر منتخب مصر من الاستهانة أمام جنوب إفريقيا

حذر خالد علي منسق فريق صن داونز منتخب مصر من الاستهانة بقدرات لاعبي جنوب إفريقيا في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات دور الـ 16 لكأس أمم إفريقيا 2019.



منتخب مصر تأهل متصدرًا ترتيب المجموعة الأولى فيما صعدت جنوب إفريقيا من دور المجموعات ضمن أفضل ثوالث.



وقال خالد على منسق فريق صن داونز مداخلة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اللعيب" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": منتخب جنوب إفريقيا ليس في مستواه الحقيقي وقد يتغير الأمر أمام مصر، لا يوجد تناغم في صفوف البافانا بافانا".



وأضاف: "منتخب مصر يؤدي في البطولة بالخبرة وقادر على أن ينهي المباراة في أي وقت، ومفتاح فوزه على جنوب إفريقيا هو الضغط على الجناح الأيمن والأيسر".



وواصل: "لا يغر مصر أداء جنوب إفريقيا في الثلاثة مباريات بدور المجموعة يجب أن يكونوا حذرين منهم، لأنهم يؤدون بشكل جيد أمام الفرق المنظمة وليس العشوائية".



وأردف: "ظهيري جنوب إفريقيا بطيئان جدًا ومحمد صلاح ومحمود تريزيجيه قادران على استغلال هذا العيب بسرعتهما، ومنتخب مصر قادر على أن يتخطاهما بسهولة".



واختتم: "أعتقد أن جنوب إفريقيا لن يكون في حساباتهم أن يصلوا بالمباراة للوقت الإضافي بسبب ضعف الجزء البدني".