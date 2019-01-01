أتلتيكو مدريد يخطط لضم لاكازيت لخلافة جريزمان

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي أتلتيكو مدريد يتطلع إلى التعاقد مع لاعب فريق آرسنال "ألكسندر لاكازيت" في موسم الانتقالات الصيفي الحالي.



وارتبط اللاعب الفرنسي بخطوة الرحيل عن الجانرز هذا الصيف بعد تراجع دوره في ملعب الإمارات الموسم الماضي.



وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن إدارة أتلتيكو مدريد ترغب في الحصول على خدمات "لاكازيت" خلال الميركاتو الصيفي الجاري.



وأفادت أن مسئولي النادي الإسباني يرون أن "لاكازيت" قادر على تعويض مواطنه "أنطوان جريزمان".



وكان "جريزمان" قد أكد أنه ينوي مغادرة أتلتيكو مدريد هذا الصيف، حيث تشير التقارير الصحفية إلى اقترابه من صفوف برشلونة.



وأشارت إلى أن أتلتيكو مدريد يستطيع إغراء "لاكازيت" بالحصول على فرص لعب منتظم، إلى جانب المشاركة في دوري أبطال أوروبا حيث فشل آرسنال في التأهل.