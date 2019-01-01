محمد يوسف: لاعبو الأهلى مؤثرون مع منتخب مصر

تحدث محمد يوسف المدرب العام بالأهلي، عن أداء لاعبي فريقه مع منتخب مصر خلال بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.



وقال يوسف في تصريحات لفضائية "الأهلي": "محمد الشناوي وأيمن أشرف يؤديان بشكل مميز، ولكن طريقة لعب منتخب مصر تظلم مروان محسن رأس الحربة إلى حد ما لأنه يحتاج إلى عرضيات كثيرة".



وتابع: "أعتقد أن وليد سليمان لو أخذ وقت أكبر سيكون له دور كبير في نتائج منتخب مصر، أجيري يعتمد على لاعبي الأهلي دائمًا ومنتخب مصر غني بعناصر الأحمر المؤثرين في أداء الفراعنة".



وأضاف: "المباريات ستتحول في دور الـ16 بكأس إفريقيا وسيكون هناك قفزة شديدة من حيث القوة والفنيات، لأن عدد المنتخبات الكبير في دور المجموعات أضعف من الندية والأداء المميز".



وأكمل: "أداء منتخب الجزائر كان مفاجأة، كما أن جنوب إفريقيا لن تكون خصمًا سهلًا على منتخب مصر، البافانا يلعبون كرة سريعة بدون تحفظ دفاعي بجانب السرعة في نقل الهجمة، سيشكلون خطرًا علينا إذا تركنا مساحات".



وأردف: "نيجيريا الكاميرون مرشحان لمواجهة مصر في دور الـ8 حال اجتياز الفراعنة عقبة جنوب إفريقيا، هما فريقان كبيران مطعمين بعناصر محترفة في أوروبا ولديهم خبرات كبيرة جدًا في إفريقيا، والذي يريد الفوز بالبطولة يجب أن يهزم الكبار".



واختتم: "بعد عودة الأهلي من المعسكر الخارجي سيخوض مباراتين أو ثلاث ودية، استعدادًا للزمالك والمقاولون العرب في الدوري، وسيتم الدفع ببعض الناشئين الذين تم تصعيدهم إلى لفريق الأول".