نيمار يفكر فى قرار مفاجئ للرحيل عن باريس سان جيرمان

يرغب البرازيلي نيمار دا سيلفا في ترك صفوف فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي.



اللاعب البرازيلي ارتبط بالعودة لفريقه السابق برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري.



وبحسب "إيفان روب" الصحفي بصحيفة "جلوبو سبورت" البرازيلية، نيمار على استعداد لاتخاذ قرار صادم ومفاجئ من أجل ترك النادي الفرنسي.



روب يوضح أن نيمار أخبر المقربين أنه على استعداد للانتقال لأحد أندية البرازيل إذا كان ذلك أسهل من خيار انتقاله للبارسا، للتخلص من باريس سان جيرمان.



ويشير أيضًا إلى أن نيمار قال: "أعود للبرازيل إعارة أفضل من البقاء في باريس سان جيرمان".



ويفيد روب أن خيار عودة نيمار للبرازيل، بالطبع غير متاح بالنسبة للنادي الباريسي.



يذكر أن نيمار غادر برشلونة في صيف 2017 بعد كسر قيمة الشرط الجزائي بعقده حينها والبالغة 222 مليون يورو، لينضم لباريس سان جيرمان.