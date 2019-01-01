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رياضة

"هوسكورد" تختار أفضل 5 منتخبات فى دور مجموعات أمم أفريقيا

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 01:56 ص
جريدة الدستور
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انتهت مساء أمس الثلاثاء منافسات دور مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية المُقامة حاليًا في مصر.

ووفقًا لشبكة "هوسكورد" العالمية، فإن أفضل المنتخبات تقييمًا في تلك المرحلة من البطولة هو منتخب الجزائر حيث حصل على تقييم قدره 7.0210.

وفاز محاربو الصحراء على كينيا بهدفين دون رد، ثم السنغال بهدف بلا مقابل، وأخيرًا على تنزانيا بثلاثية نظيفة.

وتساوى منتخب مصر، في تقييمه، مع منتخب الجزائر حيث فاز على زيمبابوي بهدف دون رد، ثم الكونغو بهدفين، وهي نفس نتيجة مباراته أمام أوغندا.

وجاء في المركز الثالث منتخب السنغال بتقييم قدره 6.9810 حيث فاز في مباريات دور المجموعات الثلاثة أمام كل من تنزانيا 2-0، السنغال 1-0، كينيا 3-0.

وحل منتخب المغرب في المركز الرابع بتقييم قدره 6.9210 بعد فوزه في مباريات دور المجموعات أمام ناميبيا والمغرب وجنوب أفريقيا بهدف بلا مقابل في كل لقاء.

منتخب مالي تواجد في المركز الخامس بتقييم قدره 6.9110، حيث فاز على موريتانيا بأربعة أهداف مقابل هدف، ثم تعادل مع تونس بهدف لمثله، وتخطى أنجولا بهدف بدون رد.
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