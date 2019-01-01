الإمارات تؤكد التزامها بحظر السلاح فى ليبيا

أكدت إدارة التعاون والأمن الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل بالقرارات الأممية بشأن العقوبات وحظر السلاح، وتنفي بذلك ملكية الأسلحة التي تم العثور عليها في ليبيا.



وأوردت وكالة أنباء الإمارات (وام): "أكدت إدارة التعاون والأمن الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان أصدرته، الثلاثاء، التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل بقراري مجلس الأمن الدولي رقمي 1970 و1973 بشأن العقوبات وحظر السلاح وتنفي بذلك ملكية الأسلحة التي تم العثور عليها في جمهورية ليبيا".



كما أكدت الإمارات التزامها بالتعاون الكامل مع لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة.



وحث البيان على "خفض التصعيد وإعادة الانخراط في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة".