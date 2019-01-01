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رياضة

مباراة البرازيل والأرجنتين.. جماهير السامبا تُشعل النار فى قميص ميسى

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 02:03 ص
جريدة الدستور
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قام عدد من مشجعي البرازيل بإحراق قميص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قبل مباراة المنتخبين على ملعب "مينيراو" بنصف نهائي بطولة كوبا أمريكا 2019.

وانتشرت لقطات مصورة لبعض الجماهير البرازيلية، ممسكة بقميص الأرجنتين ويحمل اسم ميسي، وقامت بإشعال النيران في القميص أمام ملعب "مينيراو" قبيل انطلاق المباراة.

ويدخل لاعبو السامبا كلاسيكو الكرة اللاتينية مدعمًا بعاملي الأرض والجمهور، من أجل الوصول للنهائي الغائب عنه منذ 12 عامًا.

بينما في الجهة الأخرى، يقود "ليونيل ميسي" آمال وطموحات التانجو حتى يفوز باللقب الذي ينتظره منذ عام 1993.

وسيلتقي الفائز من قمة الفريقين مع المتأهل من مباراة قبل النهائي الأخرى بين تشيلي حاملة اللقب وبيرو في النهائي، يوم الأحد المقبل، على إستاد ماراكانا في ريو دي جانيرو.
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