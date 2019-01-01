باكستانى يرتكب مذبحة عائلية لشكه فى سلوك زوجته

ارتكب باكستاني يدعى محمد أجمل، جريمة قتل انتقامية في ملتان بوسط باكستان بعد الاشتباه في أن زوجته كانت على علاقة غرامية مع أحد الأشخاص.



وذكرت صحيفة "ذا ميرور" البريطانية، أن الشرطة الباكستانية قالت:" إن الرجل قتل زوجته، وطفليه، وستة من أفراد عائلتها بالرصاص وأحرق جثثهم في عملية انتقامية".



وبحسب التقرير، فإن محمد أجمل رأى صورة لزوجته كيران مع رجل آخر، وظن أنها كانت في علاقة غرامية مع أحد الأشخاص.



إضافة إلى إطلاق النار على زوجته وأطفاله، يُدعى أن أجمل قد قتل ثلاثة من أخوات زوجته، اثنتين منهن من الأطفال، وقتل أيضًا حماته.



وقال عمران محمود، ضابط شرطة مدينة ملتان: "من الواضح أنها جريمة شرف، لقد رأى صورة لزوجته مع رجل آخر، ويعتقد أنها كانت على علاقة غرامية".



وأضاف: "هو غير نادم على أفعاله"، مشيرًا إلى أن أجمل، وهو خياط، ووالده كلاهما رهن الاعتقال لاتهامهما بالقتل، فيما تبحث الشرطة أيضًا عن شقيقه.



وقال علي رضا شقيق كيران، إن أجمل وشقيقته يواجهان مشاكل زوجية، وأنها عادت مؤخرًا إلى باكستان وكانت تعيش مع عائلتها.