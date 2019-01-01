مدرب المنتخب يعد الجماهير بتحسن الأداء فى أمم أفريقيا

وعد هاني رمزي، المدرب العام لمنتخب مصر، الجماهير بتحسن الأداء خلال المرحلة المقبلة من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.



وحسم منتخب مصر تأهله لدور الـ16 بكأس الأمم، وتأكد مواجهته مع منتخب جنوب أفريقيا يوم السبت المقبل في ملعب استاد القاهرة الدولي.



وقال هاني رمزي في تصريحات تلفزيونية: "المرحلة المقبلة لا تقبل أي تهاون، يجب ألا نكرر الأخطاء أمام منتخبات ستكون أفضل من التي واجهناها في دور المجموعات".



وواصل "أعد الجماهير بأن الأداء سوف يتحسن ويتغير خلال المرحلة المقبلة، الجهاز الفني مدرك للمشاكل التي يعاني منها المنتخب ويعمل على إصلاح كل الأمور".



وصرح: "بالطبع النتائج هي الأهم خلال البطولات المجمعة، لكن الجماهير المصرية تحب المتعة وتريد أن يكون الفوز مرتبطا بالأداء الجيد، هذا ما نتمناه جميعا".



وشدد "أريد أيضا أن أقدم الشكر للجماهير المصرية على دعمها المنتخب، نعدهم بالأفضل".



واختتم "لا أريد الحديث عن لاعبين بعينهم، نتحدث دائما بشكل عام، نواجه بعض المشاكل في الكثافة الهجومية والسيطرة على منتصف الملعب، سنعالج تلك الأخطاء إن شاء الله".