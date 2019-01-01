أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3 يوليو 2019

قال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بغرفة القاهره التجارية، إن هناك تراجعًا ملحوظًا في أسعار الذهب اليوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2019، خلال التعاملات الصباحية بقيمة 6 جنيهات.



وأضاف "نجيب"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن عيار 21 سجل 642 جنيهًا للجرام، وعيار 18 سجل 550 جنيهًا للجرام، وعيار 24 سجل 733 جنيهًا للجرام، وسجل الجنيه الذهب 5136 جنيهًا للجرام، ووصلت الأوقية الذهب إلى 1390 دولارًا.



وتتفاوت أسعار الذهب في مصر، في سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر، وهذا التفاوت قد يكون 50 قرشًا أو جنيهًا واحدًا.



وكان السعر الفوري للذهب منخفضًا 1.7% إلى 1384.81 دولار للأوقية، بعد أن تراجع إلى أدنى مستوياته منذ 20 يوينو الماضي عند 1381.51 دولار.