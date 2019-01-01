انتحارى يفجر نفسه فى منطقة المنيهلة بالعاصمة التونسية

قال شهود عيان، الأربعاء، إن رجلا فجر نفسه في منطقة المنيهلة في تونس العاصمة بعد أن حاصرته الشرطة في وقت متأخر مساء الثلاثاء.



ووفقا للشهود حسب وكالة رويترز، فقد وصلت الشرطة إلى منطقة المنيهلة بعد انفجار قوي في المنطقة.



كما أكد المتحدث باسم الداخلية التونسية، أن قوات الأمن قتلت "إرهابيا" كان يرتدى حزاما ناسفا بعد ملاحقته، ولا خسائر في الأرواح.



وشهدت تونس، الخميس الماضي، تفجيرين أسفرا عن مقتل شرطي وإصابة آخرين وسط العاصمة، فيما أحبطت قوات الجيش عملية إرهابية ثالثة جنوبي البلاد.



واستهدف التفجير الأول سيارة تابعة للأمن التونسي في شارع الحبيب بورقيبة قرب السفارة الفرنسية.



كما وقع تفجير ثانٍ قرب مقر مكافحة الإرهاب بمنطقة القرجاني بتونس العاصمة، دون الإعلان عن ضحايا حتى الساعة 10:40ت.غ.



وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجمات الإرهابية التي شهدتها العاصمة التونسية، وفق وكالة أعماق التابعة للتنظيم.