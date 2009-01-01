أسعار البيض اليوم فى الأسواق

تراجعت أسعار كرتونة البيض، وسجلت سعر 26.5 جنيه من المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر 31 و32 جنيهًا، بتراجع قدره جنيهًا، بحسب عبدالعزيز السيد رئيس شبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية.



وأضاف السيد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك استقرار في أسعار الدواجن البيضاء خلال التعاملات الجارية بالأسواق ويصل سعر الدواجن في المزرعة لـ22 جنيها وتباع للمستهلك بسعر 27 و28 جنيها.



ويبلغ حجم إنتاج مصر من البيض ما يقرب من 11 مليار بيضة سنويًا، كما يبلغ حجم إنتاج مصر من الثروة الداجنة 1.6 مليون طن سنويًا.



وكانت وزارة الزراعة قررت تفعيل القانون (70) لسنة (2009)، ولائحته التنفيذية المتمثلة في قرار وزير الزراعة رقم (941) لسنة (2009) والصادر بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع.